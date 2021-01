Juventus, il mercato si infiamma nel finale: due piste calde

Torna a infiammarsi il mercato della Juventus a pochi giorni dalla fine della sessione invernale. Quella di oggi è una giornata decisiva sul fronte attaccante: è in programma un vertice con il Sassuolo per discutere del futuro di Gianluca Scamacca, designato come quarta punta dei bianconeri, l’occasione che Fabio Paratici sta aspettando da tempo.

L’ostacolo resta la formula: i neroverdi vogliono una cessione a titolo definitivo o un prestito anche di 18 mesi con obbligo di riscatto, mentre i campioni d’Italia non vanno oltre il diritto di riscatto. C’è invece l’intesa sulla valutazione del giocatore, quotato intorno ai 22 milioni di euro, e si tratta su un possibile trasferimento di Nicolò Fagioli in prestito in Emilia.

Nelle ultime ore si è riaperta anche la strada che porta a Houssem Aouar, seguito da tempo e uno dei pallini della dirigenza bianconera. Secondo quanto riporta Sky, Paratici è tornano a parlare con l’entourage del centrocampista francese, fissando un vertice nelle prossime settimane nell’ottica di un possibile trasferimento a giugno.

I rapporti con il Lione sono buoni, anche se i francesi non scendono dalla richiesta di 50 milioni di euro che finora sta tenendo lontane tutt le pretendenti, cmpreso l’Arsenal.

