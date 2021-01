Paratici: "Grandissima fiducia in Pirlo"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni della Rai ha parlato di Andrea Pirlo: “Non ci attendiamo niente di particolare. E’ il nostro allenatore, abbiamo grandissima fiducia in lui. Abbiamo fatto grandi partite e qualcuna meno buona come tutti, giocare ogni tre giorni è difficile. Non ci aspettiamo niente di particolare, è una finale e la giocheremo al massimo sperando di vincere”.

I bianconeri sono reduci dal brutto ko con l’Inter: “Non abbiamo fatto una buona partita, ma giocando ogni tre giorni non c’è tempo di rimuginare. Dobbiamo voltare pagina e pensare a stasera. Ronaldo? Ci aspettiamo quello che ci dà sempre ogni giorno, il suo carisma, la personalità, l’appoggio alla squadra. Al di là del gol, è un giocatore carismatico dentro e fuori dal campo”.

OMNISPORT | 20-01-2021 21:15