Juventus, il messaggio post-intervento di Paul Pogba

06-09-2022 17:34

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è stato sommerso dalle critiche dopo la decisione di ieri di operarsi per risolvere il problema al menisco laterale, dopo che il francese aveva deciso per la terapia conservativa più di un mese fa. Di fatto, il Polpo ha sprecato un mese di stagione solo per le sue ambizioni Mondiali con la Francia, e questo è ciò che sta facendo arrabbiare i tifosi della Vecchia Signora.

Su Twitter, comunque, il numero 10 bianconero ha pubblicato un video per ringraziare coloro che invece lo hanno sostenuto e incoraggiato in queste ore. Questo il messaggio di Paul Pogba a tutti i propri sostenitori:

“Ciao a tutti, spero stiate tutti bene. Io sto bene. Grazie a Dio l’operazione è andata bene. Recupererò e tornerò ancora più forte molto presto. Vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi, per il supporto e per esservi interessati a me. Mentalmente sto bene, non sono mai solo c’è sempre Dio con me. Comunque grazie ancora per il supporto per i messaggi. Torneremo presto ancora più forti. Vi abbraccio a presto e sorridete sempre”.