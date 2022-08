Juventus, il punto sul terzino sinistro

01-08-2022 23:05

Cosa ne sarà della fascia sinistra difensiva della Juventus? A fare il punto è Gazzetta.it, che parla sia di Luca Pellegrini che di Alex Sandro. Per quanto riguarda l’italiano, rimane comunque in uscita ma solamente per offerte congrue al suo valore, quindi dai 15 milioni di euro in più.

Per il brasiliano invece non sono previste trattative in uscita, e l’ex Porto dovrebbe andare naturalmente in scadenza quando finirà il suo contratto il 30 giugno 2023. Al momento comunque non è prevista nessuna operazione in entrata per il ruolo di terzino sinistro dopo che il primo obiettivo Molina si è accasato all’Atletico Madrid.

I bianconeri dunque dovrebbero presentarsi al via della stagione con la stessa coppia di terzini sinistri della passata annata.