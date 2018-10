Juventus in ansia per Paulo Dybala

La Juventus è in ansia per Paulo Dybala. L'attaccante bianconero, in campo con l'Argentina nella sfida contro il Brasile a Jeddah in Arabia Saudita, persa per 1-0, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio al 57'. Sostituito dall'interista Lautaro Martinez, il giocatore juventino si è seduto in panchina dove è stato assistito dallo staff medico della Nazionale albiceleste: ad agitare i tifosi bianconeri sono le due borse di ghiaccio applicate sopra e sotto il ginocchio destro dolorante.

Secondo quanto riporta Fox Sports le prime sensazioni sarebbero positive, ma bisognerà attendere gli esami a cui la Joya si sottoporrà nelle prossime ore. Dybala fino al momento del cambio non aveva brillato, e si era reso pericoloso solo con una punizione che ha sfiorato l'incrocio dei pali della porta verdeoro. La sua maledizione in Nazionale continua: in sedici presenze, non è mai riuscito a segnare un gol.

Il problema al ginocchio destro probabilmente lo metterà fuori causa per il match di sabato a Torino tra Juventus e Genoa: l'obiettivo sarà recuperarlo al meglio in vista del big match di Champions League della prossima settimana all'Old Trafford contro il Manchester United di José Mourinho e dell'indimenticato ex Paul Pogba.

Allegri potrà contare però sul ritrovato Douglas Costa, di rientro dalla squalifica e dall'infortunio. Con lui ci saranno Cristiano Ronaldo e Mandzukic, che non hanno partecipato alle amichevoli internazionali.

Il derby sudamericano per eccellenza non ha offerto grande spettacolo ed è stato deciso al 93' dall'interista Miranda, a segno di testa su corner di Neymar. Oltre a Dybala, non ha brillato neanche Mauro Icardi, che nel secondo tempo ha lasciato il posto alla punta della Fiorentina Giovanni Simeone.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 00:05