Juventus-Inter, la Curva Nord diserta la trasferta

18-10-2022 19:52

Juventus-Inter, in programma alle 20.45 del prossimo 6 novembre e valida per la 13ª giornata di Serie A sarà uno dei tanti big match che il calendario (tra gli altri anche Roma-Lazio, Atalanta-Inter e Juventus-Lazio) ha riservato per gli ultimi turni prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar.

Il Derby d’Italia, però, sarà tale solo in campo e non sugli spalti o almeno sarà privato di una significativa fetta di spettatori, vista la decisione dei tifosi dell’Inter di non assistere al match dagli spalti dell’Allianz Stadium, come peraltro già avvenuto per la gara dello scorso marzo.

La notizia è stata diffusa direttamente dalla Curva Nord, cuore pulsante del tifo nerazzurro, attraverso un post su Facebook ed è dovuta all’esiguità dei posti riservati agli Ultras, la stessa motivazione addotta sette mesi fa.

Questo il comunicato ufficiale: “La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus-Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti“.