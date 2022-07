Juventus, ipotesi prestito secco per Arthur

18-07-2022 10:25

La Juventus non ha più intenzione di avere Arthur in rosa. La sensazione è che la società bianconera stia facendo di tutto per trovare una nuova sistemazione al centrocampista brasiliano.

Ad oggi, non pare essere arrivata nessuna offerta importante. L’ex Barcellona ha un contratto con i bianconeri sino al giugno del 2025 a ben cinque milioni di euro a stagione. La Juventus starebbe cercando un club disposto a prendere Arthur in prestito secco. Si parla di possibili destinazioni in Premier League o Liga (magari con la società bianconera a pagare una parte dello stipendio).

