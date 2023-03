Juventus, Kostic ci sarà contro il Verona

Allarme rientrato per l'esterno serbo che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri fin da sabato sera

29-03-2023 19:02

Allarme rientrato per Filip Kostic: l’esterno serbo ci sarà sabato sera contro il Verona. Il giocatore aveva accusato un fastidio alla gamba durante il ritiro con la sua Nazionale, tanto da lasciarlo in anticipo prima della sfida con il Montenegro valida per le qualificazioni a Euro 2024. Alla fine, lo stop ha anticipato possibili problemi più gravi: per l’esterno non ci sono, infatti, lesioni o problemi al muscolo o al tendine.

Sarà Massimiliano Allegri a decidere se schierarlo titolare contro gli scaligeri o farlo rifiatare in vista della partita di andata delle semifinali di Coppa Italia che la Juventus giocherà contro l’Inter martedì 4 aprile.