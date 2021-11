Juventus, Kulusevski avrà presto le sue opportunità

17-11-2021 21:35

Uno dei giocatori che fino a questo momento ha deluso di più le aspettative è lo svedese classe 2000 Dejan Kulusevski. Complice anche la poca fiducia che gli sta riservando Allegri, Kulusevski sta trovando poco spazio nello scacchiere bianconero, anche per via di un modulo (il 4-4-2), che non gli permette di esprimere al meglio le proprie caratteristiche, ovvero la progressione palla al piede.

Come sottolinea però calciomercato.com, complice anche l’infortunio di Federico Bernardeschi il suo minutaggio è destinato ad aumentare in questo finale di 2021, una sorta di vetrina che potrebbe attrarre anche alcuni investitori esteri. Kulusevski, non dimentichiamolo, è stato pagato 35 milioni di euro più nove di bonus dal Parma appena un anno fa, e il rischio è che la sua valutazione subisca un drastico ridimensionamento.

OMNISPORT