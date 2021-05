Juventus, Kulusevski: "E' stato un anno divertente"

Intervistato da Sky Sport, Dejan Kulusevski ha parlato della sua prima stagione con la Juventus ancora da terminare, con l’obiettivo qualificazione Champions a rischio: “Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile ma è giusto così, almeno è stato divertente. Pirlo? Lo vedo molto tranquillo come sempre. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli”.

Kulusevski è soddisfatto di quanto ha dato in campo: “Ho cambiato ruoli e modo di giocare. I concetti, però, sono stati sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino alle punte ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell’anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare e non ho rimpianti”.

OMNISPORT | 07-05-2021 18:45