Juventus, l'obiettivo a metà campo è Tielemans a parametro zero ma...

Juventus sempre a caccia di un centrocampista centrale “multiuso” per il futuro. Da tempo, sul taccuino del club bianconero, indipendentemente dalla bufera che ha coinvolto l’intera dirigenza, ci sarebbe il nazionale belga Youri Tielemans, classe 1997, in scadenza di contratto col Leicester City, club con cui il giocatore non ha intenzione di rinnovare.

Tuttavia, l’operazione che inizialmente sembrava semplice, si sta via via complicando per via del forte interesse dimostrato nei confronti del regista delle Foxes da parte di Real Madrid, Arsenal, Chelsea e Liverpool: inserirsi tra Blancos e club di Premier League, a livello di budget, mette la strada subito in salita.