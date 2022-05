09-05-2022 17:30

Ciro Immobile è a rischio per la sfida tra Juventus e Lazio, in programma lunedì prossimo all’Allianz Stadium. Il bomber ha infatti una caviglia sinistra gonfia e dolorante e dovrà restare a riposo per alcuni giorni. Manca ancora una settimana alla sfida di Torino, dunque si valuterà la situazione giorno per giorno. Per la squadra di Sarri sarebbe un’assenza pesante essendo Immobile il capocannoniere della serie A.

OMNISPORT