Ronaldo stupisce ancora tutti

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire i tifosi della Juventus e ogni giorno il fenomeno portoghese sta battendo diversi record per quanto riguardo i like sui i vari social network.

Dal giorno dell’annuncio ufficiale dell’acquisto del cinque volte Pallone d’Oro, il profilo Instagram ufficiale del club bianconero ha acquisito quasi 3 milioni di followers in più, passando da 10 a quasi 12,8 milioni. Allo stesso tempo l’account del Real Madrid ha fatto registrare un crollo da un milione di seguaci.

Ronaldo non è ancora sceso in campo con la maglia a strisce bianco e nere, ma la sua immagine con la maglia juventina, caricata sul proprio profilo ufficiale con la didascalia “Forza Juve”, ha registrato il record di like per una foto postata da un atleta: 11 milioni 645mila e 734.

Record su record che i tifosi della Juve e la sua dirigenza sperano che possa rompere anche nel rettangolo verde, magari vincendo una nuova Champions League e festeggiare l’ennesimo Pallone d’Oro sul prato, questa volta, dell’Allianz Stadium di Torino.

Intanto Beppe Marotta e Fabio Paratici sono al lavoro sul fronte uscite, necessarie per portar a termine ancora qualche colpo in entrata.

I due dirigenti si sono incontrati a Milano con l’entourage di Marko Pjaca, che nelle ultime ore viene dato vicino alla Sampdoria, che sembra aver superato la Fiorentina per la volontà di acquisire le prestazioni del giovane croato a titolo definitivo e non in prestito, come preferisce la Viola.

Per quanto riguarda Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, la società più interessata è il Chelsea, ma ancora manca l’accordo sulle valutazioni dei due cartellini: il difensore viene valutato 50 milioni di euro, mentre gli inglesi sono fermi a 40.

Discorso più complicato per il Pipita, che è sul mercato, ma mancano ancora offerete concrete, visto il suo non entusiasmante Mondiale disputato con la maglia dell’Argentina e una carta d’identità che a dicembre reciterà 31 anni.

