Juventus, Milik e Miretti tornano con il Verona

Si svuota l'infermeria dei bianconeri in vista della prossima partita di campionato contro gli scaligeri

28-03-2023 14:31

Sabato all’Allianz Stadium, contro il Verona, Massimiliano Allegri avrà di nuovo a disposizione Arkadiusz Milik, assente dal 29 gennaio quando si infortunò alla coscia contro il Monza. Importante il recupero dell’attaccante che può far rifiatare Vlahovic o giocare in coppia con lui. Sabato sarà della partita anche Miretti, assente a San Siro contro l’Inter, e potrà tornare molto utile viste le assenze in contemporanea di Rabiot e Paredes, entrambi squalificati. Si va verso il recupero anche di Alex Sandro, con il Verona o in Coppa Italia contro l’Inter. Sono ancora da valutare i tempi di recupero di Leonardo Bonucci.