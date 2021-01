Juventus-Napoli, Chiellini: "Classifica falsata, non sono stanco di vincere"

Al termine del match contro il Napoli in Supercoppa vinto per 2-0, Chiellini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Avremo da riempire le bacheche quando smetteremo, non manca tantissimo. Non sono stanco di vincere, della partita sì. Era una partita importante, ci tenevamo. E’ una coppa e volevamo riscattare la sconfitta di domenica, che ci brucia ancora. Grande partita nell’unità di squadra, sia offensiva che difensiva. Ci dà soddisfazione, il Napoli ha giocatori che in contropiede sono pericolosi e palleggiano bene. Siamo stati squadra quando c’era da soffrire e con il gioco in mano. Ci godiamo questa vittoria. Per noi e per tanti ragazzi alla prima finale. Eravamo felici uguale”.

Scudetto ancora possibile: “Bisogna star tranquilli, pensare a noi, partita dopo partita, dare continuità di risultati. E’ la cosa più importante e più difficile. Con questa continuità andiamo a vedere cosa fanno loro. Non è da guardare la classifica, è falsata finché non recuperiamo. E speriamo sia il più tardi possibile perché voglio andare avanti in qualsiasi competizione”.

Su Inter-Juventus: “La cosa più importante è che siamo stati uniti in tutte le fasi. Sicuramente merito nostro, ma domenica abbiamo trovato una squadra che ci ha surclassato in tutti i duelli. Alle prime difficoltà ci siamo disuniti, l’errore più grande fatto. Con una squadra come l’Inter se sei disunito e vai di testa tua poi rischi tanto e non li prendi mai. Oggi siamo stati sempre compatti e siamo stati bravi nelle riaggressioni. Il Napoli cerca sempre di rimbucare. Gioca con scambi veloci e ti mette in difficoltà. Bravi i centrocampisti a non farci arrivare niente. Così è più facile la lettura. E grazie a super Szczesny”.

OMNISPORT | 21-01-2021 00:14