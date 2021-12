Juventus, Nedved: "Vlahovic? Ci concentriamo sui nostri"

11-12-2021 18:35

Poco prima del fischio d’inizio tra Venezia e Juventus, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Vlahovic per sistemare l’attacco? Al di là del mercato di gennaio, che è particolare, non è semplice intervenire solitamente, non siamo riusciti a fare grossi colpi, credo che noi dobbiamo pensare a migliorare i nostri giocatori, di farli rendere sul campo e dargli fiducia. Credo che questo gruppo, questi giocatori sono forti; dargli fiducia, dobbiamo insistere e farli rendere meglio”.

Difficile quindi un colpo a gennaio per la Juve: “Credo non sia impossibile, però noi ci dobbiamo concentrare molto sui nostri giocatori perchè abbiamo tantissimi giovani che se migliorano veramente poco possiamo fare bene”, ha concluso Nedved.

