Juventus, nel mirino Youri Tielemans per giugno

14-02-2022 22:58

La Juve inizia a pensare alle mosse per il mercato estivo, quando il fulcro del lavoro sarà indubbiamente il centrocampo. Un primo tassello è già stato posto con l’arrivo di Denis Zakaria dal Gladbach, ma le partenze di Bentancur e Rasmey, unita a quella possibile di Arthur, rendono necessari ulteriori investimenti.

Il nome in cima alla lista di Cherubini è quello di Youri Tielemans, centrocampista belga che andrà in scadenza di contratto con il Leicester nel 2023. Sul 24enne è però forte la concorrenza delle big di Premier League. Arsenal, Manchester United e Liverpool sono infatti pronti a dare vita ad un’asta a suon di milioni in occasione della prossima finestra dei trasferimenti.

OMNISPORT