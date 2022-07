Juventus, per Arthur non c'è soltanto il Valencia

26-07-2022 12:51

Il futuro di Arthur sembra sempre più lontano da quello della Juventus. Il centrocampista brasiliano è considerato uno degli esuberi in questa sessione estiva di calciomercato e su di lui non ci sarebbe soltanto il Valencia allenato da Gennaro Gattuso.

Secondo il Corriere dello Sport, oltre al club spagnolo Arthur interesserebbe anche all’Arsenal e al Monaco. Al giocatore non dispiacerebbe un ritorno al Barcellona, ma intanto la sua partenza darebbe il via alla Juventus per andare a prendere Leandro Paredes dal PSG.

