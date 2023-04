Si guarda in Slovenia per il dopo Szczesny

10-04-2023 12:02

La Gazzetta dello Sport parla della situazione portieri in casa Juventus. In caso di addio con Szczesny a fine stagione, vi sarebbe un interesse verso un portiere sloveno conteso con l’Udinese. Il profilo è quello di Matevs Vidovsek, classe 1999 in forza all’Olimpia Ljiubljana. Il portiere ha già dei trascorsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Atalanta, Reggina e Pescara.