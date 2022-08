Juventus, Pogba a Lione: consulto medico decisivo

02-08-2022 14:30

L’infortunio di Paul Pogba sta continuando a tenere in ansia i tifosi della Juventus. Ma forse tra poche ore si saprà con certezza quanto tempo resterà fuori il centrocampista francese. Il giocatore bianconero è infatti partito per Lione, dove sosterrà un consulto medico specialistico riguardo la lesione al menisco laterale. Un infortunio che farà iniziare più tardi la seconda vita in bianconero di Pogba.

Per Pogba tra le ipotesi c’è una terapia conservativa, che però al momento non garantisce certezze sulla guarigione. Più percorribile l’operazione, che con la rimozione del menisco lesionato farebbe star fuori il giocatore uno-due mesi. Ma ci sarebbe anche la possibilità di un intervento con sutura della lesione, che costringerebbe Pogba a restare ai box tre-quattro mesi. Saltando i Mondiali in Qatar.