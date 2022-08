Juventus, presentato Milik: "In passato potevo già venire qui"

29-08-2022 15:36

Arkadiusz Milik è stato presentato alla stampa nel corso della consueta conferenza stampa dedicata ai nuovi acquisti della Juventus. Tra i temi trattati, la possibilità per il polacco di vestire la maglia bianconera nel recente passato: “Tante volte il mio nome è passato attorno alla Juventus, 3 anni fa poteva concretizzarsi ma alla fine non si fece nulla. Non guardo al passato, conta cosa c’è ora. E sono contento della scelta, di essere qui, come detto prima spero che farò tanti gol”.

E su Vlahovic, suo compagno di reparto in bianconero: “Dusan è molto giovane e sicuramente forte, ha un grande futuro davanti a sè. Posso portare la mia esperienza avendo giocato con Lewandowski, un calciatore per cui basta vedere la sua lunga carriera ricca di trofei”.