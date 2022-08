Juventus, Rugani vuole restare in Italia

04-08-2022 13:51

Ancora incerto il futuro di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus ha valutato la cessione a titolo definitivo al Galatasaray, ma non è convinto della destinazione. Infatti, il giocatore bianconero vorrebbe rimanere in Italia.

Come riporta TuttoMercatoWeb ci sarebbero tre possibili destinazioni: il ritorno all’Empoli, il Verona e la Sampdoria, con i blucerchiati in pressing per chiudere l’operazione.

