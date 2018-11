Juventus scatenata: ecco il nome nuovo sul mercato

È arrivata per ultima nella corsa ma potrebbe anticipare tutti e fare l’affare. Anche la Juventus si è inserita nella caccia ad Hector Herrera, centrocampista del Porto su cui da tempo si sono fiondate Roma e Inter. A Bola assicura che in pole ci sarebbero proprio i bianconeri che potrebbero ingaggiarlo a giugno. Il suo contratto con i portoghesi scade a giugno e da gennaio il giocatore è libero di trattare con altri club. Teoricamente potrebbe anche accettare di rinnovare ma ha chiesto una cifra-monstre, oltre 3 milioni di euro a stagione, sicuramente fuori dalla portate delle casse del club lusitano. A 28 anni Herrera si sente pronto a spiccare il salto in in grande club. Piace anche a Tottenham e Arsenal ma Paratici avrebbe già strappato una mezza parola al giocatore e al suo staff. Nato a Tijuana il 19 aprile 1990, Herrera fin dal 2013 milita nel Porto.

LE CURIOSITA’ – Tecnicamente è ben dotato. Discreto con entrambi i piedi, riesce ad essere efficace nonostante le leve lunghe in proporzione alla sua altezza (1,78 m) anche nel controllo della sfera e nel dribbling. Può giocare in diversi ruoli del centrocampo, come play, come mezzala o come trequartista. Insomma il prototipo giusto per Allegri che ama i giocatori polivalenti. Da piccolo Herrera voleva diventare come Juan Roman Riquelme poi il suo idolo è diventato Iniesta. Il suo soprannome iniziale era ‘El Zorillo’, poi è cresciuto ed è diventato ‘El Zorro’ (la volpe). Il motivo? La sua ciocca di capelli al centro della testa, di un colore diverso da tutte le altre. Come una volpe, insomma. A 10 anni il suo sogno non era di giocare a calcio ma di attraversare il Rio Bravo, raggiungere gli Stati Uniti e lavorare lì. Ora, forse, quello di prendere un aereo dal Portogallo per Torino. Sponda bianconera.

SPORTEVAI | 19-11-2018 12:01