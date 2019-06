Juventus scatenata: tutto fatto per due top player

E' ormai tutto fatto per due botti di mercato in casa Juventus: grazie a un doppio blitz oltreconfine di Fabio Paratici, i bianconeri possono festeggiare l'arrivo di due giocatori di livello internazionale, Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot.

De Ligt, in particolare, era uno dei pezzi pregiati del mercato di questa estate: oltre alla Juve, erano sulle sue tracce anche Barcellona e Paris Saint Germain. Secondo il Corriere dello Sport, all'Ajax andranno circa 75 milioni di euro, mentre il giocatore ne riceverà 12 all'anno, sommando base fissa (7,5 milioni circa) ed eventuali bonus. Con il procuratore Mino Raiola si è trovato anche l'accordo per la clausola rescissoria, che sarà fissata a 150 milioni di euro.

L'inserimento dei due giocatori nella rosa dei bianconeri, che vanno ad unirsi ad altri acquisti importanti come Aaron Ramsey e Luca Pellegrini, danno ancor più profondità alla squadra di Maurizio Sarri, determinata ad arrivare in fondo a tutte le competizioni in cui sarà impegnata nella prossima stagione.

De Ligt, capitano della nazionale olandese (nonostante abbia solo 19 anni) ha giocato nella prima squadra dell'Ajax per tre stagioni, collezionando 77 presenze e 3 gol in Eredivisie, ma è ricordato soprattutto per essere stato uno dei protagonisti principali della cavalcata dei lancieri nell'ultima Champions League: è stato proprio un suo gol, nel ritorno dei quarti di finale, ad estromettere i bianconeri dalla corsa all'ambito trofeo e a permettere all'Ajax di avanzare in semifinale per la prima volta dal 1995.

Rabiot, invece, arriva a parametro zero dal Paris Saint Germain, squadra per cui ha giocato sei stagioni e mezzo vincendo per cinque volte il campionato francese, la Supercoppa e la Coppa di Lega, e per quattro volte la Coppa di Francia. Per lui si parla di un ingaggio di 7 milioni di euro, con bonus d'ingresso pari a 10 milioni.

L'annuncio ufficiale dei nuovi acquisti è previsto per lunedì, giornata di apertura del calciomercato.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 13:03