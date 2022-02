Juventus, senti Kulusevski: "Al Tottenham per Conte, è un vincente"

01-02-2022 15:54

Kulusevski ha salutato la Juventus e adesso è pronto per il Tottenham: “Alla Juve ho imparato tanto e ho giocato coi migliori al mondo. Tottenham? Appena c’è stata la possibilità non ci ho pensato due volte e non vedo l’ora di lavorare con Conte. E’ un vincente e anch’io voglio esserlo”.

Per Kulusevski, l’ex tecnico dell’Inter è un valore aggiunto: “Lui è uno dei motivi per cui sono venuto qui, sono molto felice che ci sia. Lo conosco dall’Inter, è un ottimo allenatore ed è un vincente. Voglio imparare il più possibile da lui”.

