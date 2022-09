Juventus, si allontana il ritorno in campo di Federico Chiesa

11-09-2022 16:37

I tifosi della Juventus non possono di certo essere contenti delle notizie apparse oggi sulla Gazzetta dello Sport, secondo la quale manca ancora molto per il ritorno di campo di Federico Chiesa.

La Rosea parla di problemi nel corso del recupero del classe 1997, col ginocchio che si sarebbe gonfiato in un occasione costringendolo a fermarsi nuovamente, allungando nuovamente i tempi. Il suo rientro ora sarebbe previsto intorno a novembre, e dunque i tifosi, per rivederlo in campo con la maglia bianconera, potrebbero dover aspettare addirittura il 2023.