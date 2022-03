07-03-2022 23:41

Andrej Kramaric continua a collezionare spasimanti in Italia. Dopo le due milanesi, infatti, secondo la stampa tedesca ci sarebbe anche la Juventus sull’attaccante dell’Hoffenheim, che è in scadenza di contratto e in partenza. Nella rosa bianconera, Kramaric potrebbe prendere il posto di Moise Kean, che finora non ha convinto.

OMNISPORT