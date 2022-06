Juventus: si cerca un vice Vlahovic

09-06-2022 08:50

La Juventus si muove per garantire a Massimiliano Allegri un vice Vlahovic. La prossima stagione, i bianconeri saranno impegnati sul fronte Serie A, in Champions League e in Coppa Italia: un anno lungo con l’incertezza legata anche allo svolgimento dei Mondiali, che obbligherà il massimo campionato italiano ad una lunga sosta invernale.

Ecco perché la Juventus cerca rinforzi che possano essere utili alla causa. Uno di questi potrebbe essere Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco infatti, piace alla dirigenza bianconera che lo ritiene l’uomo giusto per far rifiatare Dusan Vlahovic.

L’austriaco forte fisicamente e autore di 15 gol nella scorsa stagione, ha un contratto con il Bologna fino al 2024, e soprattutto ha un buon feeling con Mihajlovic, ma il treno bianconero passa una sola volta.

Il vero problema nel caso, potrebbe essere legato all’uso: uno come Arnautovic accetterebbe la panchina? Le parti si sono parlate e la Juve ha ribadito il forte interesse per il giocatore, ma sa che non sarà facile strappare la punta al Bologna. Alternative? Raspadori del Sassuolo e Luis Muriel dell’Atalanta.

