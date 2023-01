Juventus: si valuta un ritorno di Cambiaso

Il Bologna deve reperire un sostituto

31-01-2023 11:55

Juventus e Bologna stanno lavorando per un possibile ritorno a Torino di Andrea Cambiaso. Le due società stanno parlando dell’eventualità in queste ultime ore di mercato, con i bianconeri che avrebbero così a disposizione una pedina in più da utilizzare sulla destra come vice Cuadrado.

Il Bologna, per dare il proprio via libera all’interruzione anticipata del prestito, dovrebbe però prima trovare un sostituto. Le parti sono in contatto ed arriveranno possibili aggiornamenti nelle prossime ore.

