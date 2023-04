Juventus, Sousa: "Se ho mancato di rispetto ad Allegri chiedo scusa"

Il tecnico dei campani dopo l'1-1 col Torino: "Sono contento, eravamo in trasferta e abbiamo fatto un buon punto".

16-04-2023 19:11

Dopo il pareggio contro il Torino, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha analizzato così la gara: “Ci sono mancate le ultime giocate. Dopo il gol abbiamo preso un palo e concediamo troppa iniziativa all’avversario. Questo dà loro mobilità alle spalle del nostro centrocampo. Li aspettiamo troppo, concediamo uno contro uno e poi il Torino è costruito per stare in Europa. Abbiamo fatto bene nei duelli. Loro sono più forti, ma abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo continuare a crescere e cambiare mentalità, anche se non è facile. Ma sono contento, eravamo in trasferta e abbiamo fatto un buon punto”.

E sulla contro-replica a Massimiliano Allegri, che ha affermato ironicamente che Sousa è bravo anche ad allenare altre squadre oltre la propria, il tecnico dei campani ha chiosato: “Non sono mai banale quando parlo di calcio, non sono mai superficiale. Ho un’opinione, un allenatore con personalità. Io sono sempre educato e ho rispetto per gli altri: se gli ho mancato di rispetto, gli chiedo scusa”.