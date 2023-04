Juventus-Sporting Lisbona: Pogba torna tra i convocati

Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri che spera di avere il francese per questo finale di stagione

12-04-2023 16:11

Paul Pogba torna tra i convocati per Juventus-Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera a Torino. Ad annunciarlo è stato il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Paul è convocato, vedremo domani se e quanto giocherà. L’importante è che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi. Averlo nelle migliori condizioni nel finale di stagione sarebbe importante, non scordiamoci che mancano due mesi. Abbiamo 9 gare di campionato, speriamo di farne 7 fra Europa League e Coppa Italia. La stagione è ancora bella, speriamo di giocare 16 partite”.