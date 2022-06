Juventus, spunta una pazza idea Luis Suarez

14-06-2022 10:11

In questa turbolenta mattinata di calciomercato, la Gazzetta dello Sport lancia un’indiscrezione clamorosa. Secondo la Rosea, gli agenti del pistolero Luis Suarez lo avrebbero offerto ancora una volta alla Juventus.

Allegri è in cerca di grossi nomi per la sua Juve, in modo da affiancarli ai tanti giovani presenti in rosa. Difficile pensare che possa nascere una vera trattativa dopo il caso dell’esame di lingua farsa di Perugia, ma la Rosea ci crede, nonostante sottolinei che al momento non esista una vera e propria trattativa, ma l’uruguaiano 35enne è svincolato e potrebbe avere ancora qualche cartuccia in serbo.

