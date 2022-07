Juventus: stretta finale sul difensore

18-07-2022 13:28

Obiettivo primario della Juventus al momento, è quello di trovare un difensore. Serve un profilo in tempi stretti per rimpiazzare l’ormai partente De Ligt che è promesso sposo del Bayern Monaco.

I bianconeri sono in partenza mercoledì per la tournèè negli Stati Uniti e la dirigenza vorrebbe regalare ad Allegri il sostituto proprio entro la partenza. Non facile, ma i nomi sono tanti, e ad ogni ora potrebbe scappare una fumata bianca.

La scelta, in attesa degli sviluppi riguardanti la trattativa fra Inter e Torino per Gleison Bremer, sono quelli di Pau Torres e Gabriel Magalhaes, ma sia Villarreal che Arsenal in questo momento hanno sparato alto per quanto riguarda il costo del cartellino.

Per questo motivo, il club bianconero ha spostato il mirino su Nikola Milenkovic: con la Fiorentina può essere trovato un accordo da 15 milioni e in caso di proposta concreta i viola non si opporrebbero ad una sua cessione.

