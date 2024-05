Juventus: Thiago Motta piange in diretta per colpa di Quagliarella, per Bologna è un traditore

La reazione del tecnico rossoblù alla domanda dell'ex bomber, il futuro dovrebbe tingersi di bianconero e i suoi ex tifosi l'hanno già scaricato

Le lacrime da una parte, l’indifferenza dall’altra. Thiago Motta e il Bologna si sono detti addio ognuno a modo suo. Commosso l’allenatore, che è anche scoppiato a piangere in diretta su Sky, fredda la tifoseria che ha riservato solo un lungo applauso alla squadra a Marassi, nell’ultima gara della stagione, dopo il ko con il Genoa. L’allenatore ora deve decidere se andare alla Juventus, come sembra sempre più probabile, mentre Bologna già inizia a prendere le distanze da lui, delusa dalla sua scelta e dal crollo della squadra nelle ultime partite.

Thiago Motta in lacrime in tv dopo Genoa 2-0 Bologna

E’ stata una serata emotivamente difficile per Thiago Motta. La commozione dell’allenatore si è vista anche in diretta tv, in particolare a Sky. Il tecnico dopo la gara ha ringraziato tutti per queste due stagioni in rossoblù ammettendo che è stato difficile lasciare il Bologna: “Sì, ho spiegato internamente la mia decisione, i ragazzi mi hanno capito e rispettato come io ho sempre fatto con loro. Abbiamo finito un ciclo, adesso non sono più il loro allenatore ma sarò sempre un padre o un fratello maggiore”.

A far scoppiare in lacrime Thiago Motta è stata una domanda di Quagliarella dagli studi di Sky Sport. L’ex bomber dice : “In questi due anni c’è un giocatore che per lei è cresciuta tanto e l’ha sorpresa?”. Motta si commuove: “È difficile trovarne uno solo. Io li tratto come avrei voluto che trattassero i miei figli. Scegliere uno è impossibile. Ognuno ha fatto la sua squadra sempre rispettando il collettivo. Loro mi hanno aiutato tantissimo”. Gli occhi gli sono diventati lucidi mentre passavano le immagini della festa in campo a Marassi con la squadra: “Vedere certe immagini mi ha fatto emozionare”, ha spiegato con un groppo alla gola prima di lasciare il collegamento piangendo.

Thiago Motta e il futuro tra Bologna e Juventus

Andrà davvero alla Juventus Thiago Motta? La risposta è ancora evasiva: “Di tutto questo parleremo al momento giusto. Voglio continuare ad essere felice e trascorrere ogni ultimo minuto con i miei ragazzi per finire questo lavoro nel miglior modo possibile. Posso dire che ho dato tutto a questo club dal primo all’ultimo minuto. So già dove sto andando. Prima andrò a Barcellona a trovare mio papà e mio fratello, poi andrò dalla mia famiglia a Cascais, da Angela e le tre bambine”, queste le sue parole, senza esporsi oltre”.

I tifosi del Bologna amareggiati sul web contro Thiago Motta

Ieri già si avvertiva il distacco tra la tifoseria del Bologna e la conferma arriva dal web. La città è rimasta male e si sfoga sui social. Dopo le perplessità di qualche juventino (“Ma ne vogliamo parlare del fatto che Thiago nel post partita ha fatto capire che deve attentamente valutare varie offerte? (tra cui sicuramente la Juventus). Io fino a quando non ci sarà l’ufficialità non crederò a nulla onestamente”) arriva lo sfogo dei tifosi rossoblù: “Ma per andare alla Juve Thiago Motta doveva arrivarci dietro in classifica? Gli ultimi 3 tempi dei felsinei veramente strani…” e anche: “Lacrime di coccodrillo sono mesi che è d’accordo con i gobbi e si è visto nel finale di partita con la Juventus”.

C’è chi attacca ironizzando: “Ok ti dò 5mln netti l’anno ma ci fai arrivare terzi in classifica” e infine: “Grazie Thiago Motta per questo finale di stagione orribile, sei già un gobbo nello stile Rube! Vattene via, non meriti l’affetto di Bologna!”.