Juventus, tifosi infuriati con Allegri: ecco cosa scrivono

Allegri vattene! È solo uno dei tanti commenti dei tifosi della Juventus imbestialiti dopo la sconfitta della Vecchia Signora, ieri, contro il Manchester United, nella quarta giornata dei gironi di Champions League. Al fischio finale dopo l’uno-due dei Red Devils che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Cristiano Ronaldo, una pioggia di commenti negativi si sono abbattuti sui social, l’allenatore toscano il principale obiettivo delle critiche soprattutto per la gestione dei cambi.

CAMBIO BARZAGLI-DE SCIGLIO SOTTO ACCUSA – A una decina di minuti dalla fine, sull’1-0 dopo la perla di Ronaldo, Allegri decide, come spesso fa in situazioni di vantaggio, di mettere Barzagli soprattutto per contrastare la fisicità dello United aumentata dagli ingressi di Rushford e Fellaini. Esce De Sciglio, uno dei più positivi, capace anche di non far rimpiangere Cancelo. Ma la Juve si abbassa, poi la frittata che porta alle due palle inattive da cui nasce la vittoria di Mourinho e la beffa dei bianconeri. E nonostante si sia trattato della prima sconfitta stagionale i tifosi non l’hanno mandata a dire inondando la rete di commenti negativi su questa scelta di Allegri. “Ancora con questo cambio imbarazzante che ormai è diventato inutile e anche deleterio” arriva da uno dei forum bianconeri più cliccato dove si scrive anche di un “cambio imbarazzante” ma è soprattutto la propensione di Allegri a coprirsi che viene sottolineata tanto da costringere i moderatori a intervenire per evitare insulti peggiori. Ma i social non sono tanto più tenere: “L’ha persa Allegri. Io sono un suo sostenitore, ma stavolta ha sbagliato i cambi” si legge su Twitter, “E avanti con Barzagli gli ultimi minuti .. in Champion si vince in avanti !!!! Dovremmo averlo imparato !! Io pretendo di più” fino al più classico e sintetico “Allegri vattene!” molto diffuso su forum, social e quant’altro che si traduce in “Basta con Allegri che sia l’ultimo anno” e ancor peggio “Allegri è l’ultima zavorra per il salto definitivo”.

ALLEGRI-TIFOSI, UN AMORE MAI SBOCCIATO CON…TE – Inutile girarci intorno, il rapporto tra Max Allegri e la tifoseria bianconera non è mai stato idilliaco. Gli scudetti, 4 di fila più altrettante Coppe Italia, hanno sicuramente fugato i dubbi iniziali, nati dalla provenienza milanista del tecnico livornese, che portarono addirittura ad una contestazione preventiva nel giorno del suo annuncio dopo l’addio di Conte. Già, ogni volta che la Juve di Allegri incespica vengono fuori quelle che in rete vengono definite le ‘vedove’ di Conte che tornano a farsi sentire più forte di prima. In tanti additano a Max un polso troppo largo con la squadra che si manifesterebbe nella poca cattiveria della Juve nel chiudere le partite, sia quando si cerca di gestirle troppo, vedi col Genoa ma anche col Cagliari, oppure quando si spreca l’impossibile come successo ieri col Manchester con almeno 5-6 palle gol nitide di cui almeno tre sprecate incredibilmente: il palo di Khedira nel primo tempo, e poi Cuadrado e Pjanic con un rigore in movimento calciato male sull’1-0.

MA C’E’ ANCHE CHI SE LA PRENDE CON I GIOCATORI – Se è vero che Allegri avrà le sue colpe i leoni da tastiera non hanno risparmiato la squadra alle critiche. Anzi, proprio i “difensori” del buon operato di Max si sono scagliati contro chi effettivamente in campo ci è andato vanificando 80 minuti di dominio sprecando gol all’inverosimile e concedendo il fianco alla rimonta United. “La partita l’ha persa la squadra, il dominio iniziale è anche merito di Allegri, le palle sciupate no” si legge tra i tanti post. Sul banco degli imputati soprattutto Cuadrado e Pjanic che hanno fallito quasi a colpo sicuro il 2-0. Non esente da colpe anche Szczęsny apparso insicuro sia sulla punizione di Mata che sulla palla in area che ha generato la carambola dell’1-2.

SPORTEVAI.IT | 08-11-2018 09:39