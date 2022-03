Juventus, trovato l'accordo con Rudiger: contratto di quattro anni

19-03-2022 08:33

La Juventus punta tutto su Antonio Rudiger del Chelsea per la difesa della prossima stagione. Il tedesco ex Roma sarebbe il preferito della dirigenza juventina per aggiungere esperienza e personalità vincente a un reparto che, visto il deterioramento di Bonucci e Chiellini, ne ha davvero bisogno.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di accordo ormai raggiunto tra le parti, con un contratto che sarà di quattro anni a 6,5 milioni a stagione. I bianconeri inoltre, potranno beneficiare del Decreto Crescita. I tentennamenti di Rudiger, che fino a poco fa era indeciso sul proprio futuro, sono stati sciolti dai recenti problemi societari del Chelsea.

Rudiger non rientra nei giocatori impossibilitati a trasferirsi (ricordiamo che i Blues al momento non possono fare mercato a causa delle sanzioni ad Abramovich) dato che arriverebbe a Torino da svincolato

