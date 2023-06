Juventus: tutto fatto per Weah, 12 milioni al Lille

L'esterno, figlio di George, è il primo acquisto di questa estate per i bianconeri. Firmerà un contratto di cinque anni

27-06-2023 12:03

Tutto fatto con il Lille, Timothy Weah è un giocatore della Juventus. Si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club, ma è lui il primo acquisto dei bianconeri in questa estate di calciomercato. Ai francesi, per l’esterno figlio di George, vanno 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni il giocatore sarà a Torino per le visite mediche di rito e per la firma su un contratto di cinque anni. Toccherà a lui far dimenticare ai tifosi Cuadrado. La Juve quest’anno ha seguito a lungo le prestazioni di Weah Jr. nella Ligue 1 prima di affondare il colpo.