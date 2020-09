Juventus, ufficiale l'addio di Higuain

La notizia era ovviamente nell’aria da tempo, adesso però c’è anche l’ufficialità: Gonzalo Higuain non è più un giocatore della Juventus.

A confermare la fine del rapporto con il bomber argentino è stato il club bianconero attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre 2020, per esaminare e approvare il nuovo progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 – da sottoporre all’Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre 2020 – per tenere conto dell’effetto economico negativo generato dalla citata risoluzione contrattuale”.

Gonzalo Higuain era approdato alla Juventus nell’estate del 2016 a fronte di un esborso di circa 90 milioni di euro. Protagonista assoluto nelle sue due prime annate all’ombra della Mole, ha poi vissuto la stagione 2018-2019 in prestito prima al Milan e poi al Chelsea, prima di tornare nell’estate successiva e di collezionare le sue ultime 44 partite in bianconero condite da 11 gol.

Con la Juve ha realizzato 66 reti in 149 partite complessive e vinto tre Scudetti e due Coppe Italia. Ad attenderlo ci sarà ora un’avventura negli Stati Uniti con l’Inter Miami, mentre a prendere il suo posto nel cuore dell’attacco bianconero sarà con ogni probabilità Edin Dzeko.



OMNISPORT | 17-09-2020 20:26