Juventus Women, il primo acquisto è Ella Palis

La squadra bianconera inizia a muoversi sul mercato: salutata Valentina Cernoia, il primo rinforzo arriva dalla Francia.

08-06-2023 16:44

Messo in bacheca l’ultimo (e unico) trofeo della stagione, la Juventus del confermato coach Montemurro si muove sul mercato provando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Arriva dal Bordeux la centrocampista classe 1999 Ella Palis. Cresciuta nel Guingamp, nel 2020 ha iniziato ad indossare la casacca del Bordeaux, appunto, dove quest’anno ha ottenuto la 7ª posizione in campionato.

Palis è stata anche capitana della nazionale francese Under 19, salvo poi entrare nel giro della nazionale maggiore con la quale ha disputato l’Europeo 2022 arrivando fino in semifinale, dove la Francia è stata battuta dalla Germania.

Ora la sua crescita passa da Torino dove vuole lasciare il segno: avrà tempo per farlo fino al 30 giugno 2025.