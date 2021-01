Kasper Hjulmand si lamenta del minutaggio di Christian Eriksen

In un’intervista rilasciata al quotidiano “EkstraBladet”, l’allenatore della squadra nazionale danese Kasper Hjulmand ha parlato della situazione legata a Christian Eriksen. Il commissario tecnnico non mette in dubbio la centralità del trequartista nel progetto tecnico danese, ma non vede di buon occhio il fatto che il giocatore stia così tanto in panchina.

Queste le sue considerazioni:

“Non sono così preoccupato per i migliori giocatori. Ma quando lo guardi nel tempo, può essere preoccupante che non ci sia un ritmo partita. Né Christian né altri possono esibirsi al loro livello più alto se non hanno il loro ritmo partita. Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero uno spreco di qualità vederlo seduto così tanto in panchina. È di gran lunga troppo bravo per meritare questo. Sono convinto che Christian prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera nei club, sia per la nazionale danese”.

OMNISPORT | 11-01-2021 14:41