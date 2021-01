Kessie si sbilancia sullo scudetto

Il centrocampista del Milan, Kessie si sbilancia e in un’intervista a “Il Giornale” parla dei rossoneri.

“Penso che se avessimo il pubblico con noi, specie a San Siro, sarebbe molto meglio. Perché ci darebbe una carica strepitosa, come è avvenuto in occasione di qualche pre-partita. E magari avremmo avuto qualche risultato migliore – ha detto Kessie– Tabù? E perché mai dovrebbe esserlo? Siamo il Milan, la storia parla per noi. E un club come il Milan non può sentirsi a disagio a parlare di scudetto”.

Ora, come spiega, insegna Pioli, si pensa comunque al singolo match e quindi al Cagliari.

OMNISPORT | 16-01-2021 12:26