Kevin Lasagna, storia di un predestinato

Con la convocazione in Nazionale, Kevin Lasagna raggiunge l’ennesimo obiettivo della sua carriera. Ed è una carriera particolare quella del centravanti bianconero, iniziata con la Serie D fino alla massima categoria.

Tutto parte nel 2012 quando, dal campionato di Promozione con la Governolese, viene acquistato dal Cerea, squadra con la quale realizza ben 7 reti nel campionato di Serie D. L’anno della svolta è, però, quello successivo con l’Este, altra squadra di Serie D, dove colleziona 21 gol in sole 33 partite. Una stagione strepitosa che non passa inosservata: è il Carpi, infatti, ad acquistarne il cartellino per 75000 euro.

Lasagna fa il suo esordio con la maglia biancorossa in un’amichevole contro il Parma, dove realizza la rete del definitivo 1-1. Il 13 settembre 2014 debutta invece in Serie B nella gara contro il Crotone. Il tecnico, Fabrizio Castori, crede molto nelle sue qualità e, nonostante la giovane età, lo schiera spesso dal 1’. Una scelta che si rivelò azzeccata: fu in quella stagione, infatti, che il Carpi centrò la promozione in Serie A.

A gennaio del 2017 viene acquistato dall’Udinese. Segna il suo primo gol con la maglia bianconera non in uno stadio qualunque: a San Siro, realizza l’unica rete dei friulani nella sconfitta (2-1) contro il Milan. Un anno da ricordare soprattutto per il mese di dicembre, nel quale va a segno per cinque partite consecutive eguagliando il record di Antonio Di Natale, che resisteva dal maggio 2010.

Lasagna è fidanzato da più di 8 anni con Arianna Malacarne, ragazza nata a Mantova che lavora come estetista. Ad ora il matrimonio non è tra i loro pensieri, ma chissà che in futuro non ci possa essere il grande passo.

Tra i pensieri del giocatore, ora, c’è sicuramente la Nazionale: due le partite a disposizione (Ucraina e Polonia) per convincere Roberto Mancini nell’affidargli una maglia da titolare.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 16:30