Kickboxing: Merino morto in guerra

Il quattro volte campione del mondo ucraino si era arruolato volontario per combattere contro la Russia

03-04-2023 12:15

Il quattro volte campione del mondo di kickboxing Vitaliy Merino è deceduto nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile a seguito delle ferite riportate in guerra. L’atleta ucraino, classe 1990, si era arruolato volontario nella guerra tra Ucraina e Russia. Dopo una prima ferita in combattimento, aveva deciso di tornare al fronte. Il suo impegno per l’Ucraina era testimoniato anche sui suoi canali social, per denunciare le difficili condizioni delle zone di guerra. Lascia la moglie e una figlia piccola. La morte è stata annunciata dal sindaco della sua città Ivano-Frankivsk.