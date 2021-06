Kimi Raikkonen, il futuro resta in bilico

Pilota meno giovane del Circus, nonché quello con più Gp nella storia della Formula 1, Kimi Raikkonen potrebbe appendere il casco al chiodo al termine della stagione 2021, la sua terza con l’Alfa Romeo.

La scuderia del Biscione non sembra destinata a vivere un’annata esaltante, con l’unico obiettivo possibile che pare essere quello di sopravanzare la Williams al penultimo posto dei costruttori.

Intervistato circa il futuro del pilota finlandese, che andrà a scadenza di contratto a fine 2021, il capo tecnico dell’Alfa Romeo Xevi Pujolar non si è sbilanciato, elogiando però il lavoro svolto fin qui dall’ex ferrarista:

“Non so quali i piani di Kimi e non posso parlare per lui, ma al momento non ha problemi di motivazione, lavora bene con la squadra e anche la scorsa settimana ha fatto un ottimo lavoro in gara”.

“Quando entrambe le vetture entrano nella seconda sessione, Kimi aiuta molto la squadra – ha aggiunto – Per noi la priorità principale è superare la Williams in qualifica in modo che tutto possa andare molto meglio in gara. Stiamo valutando idee diverse con il setup e il modo in cui utilizziamo le gomme”.

OMNISPORT | 30-06-2021 11:00