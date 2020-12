Klaas-Jan Huntelaar annuncia la data del suo ritiro

L’attaccante dell’ Ajax Klaas-Jan Huntelaar, che sabato sera ha aperto il punteggio contro il PEC Zwolle (3-0 poi il finale) raggiungendo quota 150 goal in Eredivisie, ha annunciato dopo la partita il suo ritiro dal calcio professionistico, come un fulmine a ciel sereno.

Queste le sue parole a ‘Fox Sports’ dopo la vittoria contro il PEC Zwolle: “Ultimamente ho pensato sempre di più al mio ritiro. Si sta avvicinando e penso che questa sia la mia ultima stagione. Continuerò felicemente fino alla fine della stagione. Per ora penso che il mio tempo da professionista sia finito, ma chissà. Vedremo. Devo riflettere sulle cose”.

Klaas-Jan Huntelaar da tre anni gioca nell’Ajax, svolgendo il ruolo di chioccia verso gli attaccanti più giovani, ma anche segnando come sempre tanti gol. Nella sua carriera è transitato anche al Milan: arrivato nel 2009 dal Real Madrid, con già caterve di goal segnati alle spalle, in quella stagione in Serie A segnò solo sette gol, nemmeno così pochi per uno alla prima esperienza in Italia.

Dopo quell’anno, però, il Milan decise di venderlo allo Schalke 04 ed in Germania ritrovò la sua dimensione: 126 gol in tutte le competizioni con la maglia dello Schalke.

Poi il ritorno all’Ajax e adesso l’annuncio dello stop. Al netto di ripensamenti.

OMNISPORT | 13-12-2020 12:57