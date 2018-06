Koeman ritrova Mancini: 'Sarà dura'

Dopo la morbida Arabia Saudita e l’insuperabile Francia, la nuova Italia di Mancini chiude il trittico di amichevoli affrontando a Torino l’Olanda, un’altra grande in crisi del calcio europeo. Gli Orange hanno fallito anche la qualificazione al Mondiale di Russia dopo aver fatto lo stesso per Euro 2016 e hanno affidato la ricostruzione a Ronald Koeman, uno di cui Roberto Mancini non ha un buon ricordo pensando alla finale di Champions del ’92 vinta dal Barcellona sulla Sampdoria a 8' dalla fine dei supplementari proprio grazie a una punizione di Koeman.

Ora però è un’altra storia e la nuova Italia sembra preoccupare l’Olanda: “Nell’Italia ci sono tanti nuovi e tanti giovani, ma hanno una rosa da Mondiale. Sono rimasto sorpreso per il coraggio con cui hanno affrontato la Francia. Ce la giocheremo, ma non sarà facile” ha detto Koeman nella conferenza stampa della vigilia a Torino.

Al fianco del ct in conferenza uno che l’Italia la conosce bene, l’atalantino Marten De Roon: "Contro la Francia ho visto una buona Italia, hanno avuto tante occasioni. Entrambe fuori dal Mondiale? Sì, ma qui in Italia è stato peggio, non succedeva da 60 anni…".

SPORTAL.IT | 03-06-2018 21:40