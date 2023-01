Koeman torna ct dell'Olanda: ufficiale

23-01-2023 17:17

Ronald Koeman torna commissario tecnico dell’Olanda. Lunedì è arrivata l’ufficialità: l’ex allenatore del Barcellona ha firmato il contratto con la Federazione di Amsterdam. “Si torna al 4-3-3, stavolta non ci saranno clausole per l’addio anticipato”, ha detto in conferenza stampa.

Koeman, che prende il posto di Louis Van Gaal, aveva guidato gli oranje nel biennio dal 2018 al 2020. Il suo primo obiettivo sarà guidare la squadra alla qualificazione agli Europei del 2024. Nei Mondiali in Qatar, l’Olanda è stata eliminata ai quarti di finale ai calci di rigore dell’Argentina, futura campione del mondo.