Koziello-Fiorentina, apertura del giocatore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincent Koziello ha parlato del suo possibile approdo in serie A: "Non dipende solo da me, ma spero di poter scoprire un nuovo torneo, una nuova cultura e una nuova squadra che possa soddisfare le mie aspettative. Ho giocato in Ligue 1 e ora sono in Bundesliga, credo che la serie A possa essere una grande occasione per la mia carriera. E poi, sa, sono nato a Grasse: l'Italia è proprio a due passi".

Il centrocampista è stato accostato alla Fiorentina: "Grande squadra con ambizioni importanti. Durante il mercato si parla molto, vedremo… A Firenze c'è Ribery, un punto di riferimento per noi francesi. È un campione che rispetto tantissimo: ha avuto e sta avendo una carriera fantastica".

"Ho un contratto con il Colonia, ma ammetto che la Serie A rappresenta una priorità per il mio percorso di crescita. L'obiettivo è giocare in un campionato in cui poter esprimere le mie qualità al massimo. Amo questo sport, sono un centrocampista che adora il possesso palla ed essere al centro del gioco. Quindi ripeto: l'Italia, come la Spagna e la Francia, è tra le mie priorità" ha concluso Koziello.



SPORTAL.IT | 27-01-2020 15:45