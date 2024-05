Juventus, l'infortunio di Danilo è più grave del previsto: come sta, le condizioni in vista della Coppa Italia

Il capitano bianconero si ferma per una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Niente Salernitana, obiettivo l'Atalanta

L’ansia tangibile, nonostante la cautela dettata dal silenzio ha avuto un riscontro, purtroppo, dall’evidenza di quel che è emerso dagli esami diagnostici all’indomani dell’infortunio riportato da Danilo durante il match contro la Roma, che ha compromesso l’assetto della Juventus di Allegri.

Infortunio per Danilo, come sta

All’indomani del pareggio in casa della Roma, che ha congelato la partita per la qualificazione alla prossima Champions League, Allegri deve misurarsi con un ulteriore ostacolo costituito, stavolta, dall’infortunio riscontrato dall’esito degli esami diagnostici.

Per Danilo si prevede uno stop necessario, dovuto al problema evidenziato dalle indagini strumentali effettuate nella mattinata di lunedì 6 maggio, che è stata poi resa di dominio pubblico dalla società con un comunicato.

L’esito degli esami

Danilo si ferma, infatti, per una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale: certa l’assenza con la Salernitana, ma il capitano rischia di saltare la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio che si disputerà nella Capitale allo stadio Olimpico contro l’Atalanta.

“Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”, il testo del comunicato.

Fonte: ANSA

Allegri durante Roma-Juventus

Le speranze sono esigue, va ammesso alla luce del problema accusato, ma Allegri punta al recupero in extremis.

Le alternative

L’allenatore bianconero, nel frattempo, dovrà trovare una formazione alternativa, provando a rimescolare il modulo in base ai giocatori ancora disponibili. Con Danilo out, ci sarà da ragionare su quale undici studiare. Quali potrebbero essere le alternative, a disposizione del tecnico livornese e del suo corso di fine stagione, nell’intento di preservare soprattutto Roma?

Alex Sandro, fuori dai convocati a seguito di un sovraccarico al soleo della gamba destra, dovrebbe tornare in gruppo. In alternativa, potrebbe toccare a Rugani o eventualmente a De Sciglio, specie se venisse proposta la linea difensiva a quattro e non a tre. In realtà ci sarebbe anche Djalò, che però fino a questo momento non è stato impiegato. Magari il suo atteso e quasi dimenticato debutto potrebbe giungere proprio in questa circostanza.

seguono aggiornamenti