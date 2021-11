Kroos contro il Pallone d'Oro a Messi: "Lo avrebbe meritato più Benzema"

30-11-2021 13:50

Il settimo Pallone d’Oro assegnato a Lionel Messi è un argomento caldo nel mondo del calcio in questi giorni. A dire la sua sulla premiazione dell’argentino è stato Toni Kroos del Real Madrid, che ha espresso dichiarazioni al vetriolo. “Non è assolutamente meritato. Non c’è dubbio che Messi, con Cristiano Ronaldo, sia stato il giocatore dell’ultimo decennio, ma quest’anno avrebbero dovuto esserci altri prima di lui”.

Secondo il centrocampista tedesco, nella classifica finale sarebbero dovuti finire davanti a Messi sia il compagno di squadra Karim Benzema sia Ronaldo. “Per me, Karim sarebbe stato il numero uno se stavi davvero cercando il miglior giocatore individuale dell’anno scorso, perché posso vedere da vicino che calciatore eccezionale è. “Quando vedo quanti gol decisivi ha segnato Cristiano ultimamente – il Manchester United è ancora in Champions League solo grazie a lui – allora, ai miei occhi, Cristiano sarebbe arrivato anche prima di Messi”.

Un pensiero condiviso anche dall’ex compagno di squadra Iker Casillas, che ha espresso su Twitter le sue perplessità. “È sempre più difficile per me credere nei premi del calcio. Per me, Messi, è uno dei cinque migliori giocatori di tutta la storia, ma devi sapere come elencare i giocatori più importanti di una stagione. Non è così difficile”.

